Тръмп: САЩ са готови да помогнат на иранците да постигнат свобода
© NBC News
Тръмп няколко пъти заплашваше да нанесе удар по Иран, ако режимът убие протестиращи, както се съобщаваше през последните две седмици.
"ФОКУС" припомня, че малко по-рано Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че служители от администрацията на американския президент са провели предварителни обсъждания за евентуален удар срещу Иран "в случай на необходимост".
Още по темата
Още от категорията
/
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.