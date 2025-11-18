Reuters.
"Ще кажа, че ще го направим. Ще продадем F-35. Продажбата би отбелязала значителна промяна в политиката, потенциално променяйки военния баланс в Близкия изток и поставяйки на изпитание политиката на Вашингтон за поддържане на качественото военно предимство на Израел“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом.
Преди посещението на саудитския престолонаследник бин Салман във Вашингтон, Саудитска Арабия е поискала закупуването на до 48 изтребителя F-35, сделка на стойност няколко милиарда долара.
Саудитците отдавна се интересуват от закупуване на изтребители от американската компания Lockheed Martin, а неназован високопоставен служител на Белия дом заяви пред Reuters преди обръщението на Тръмп към репортери, че "президентът иска да разговаря с престолонаследника за самолетите“ и след това ще бъде взето окончателно решение.
Тръмп: САЩ ще продадат изтребители F-35 на Саудитска Арабия
