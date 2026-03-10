Доналд Тръмп заплаши Иран със "смърт, огън и ярост", ако прекъсне преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток. В платформата си Truth Social американският президент предупреди иранските власти, че всякакви действия за спиране на потока на петрол ще доведат до удари по страната, които ще бъдат "20 пъти по-силни от тези, които са били нанесени досега от Съединените американски щати".
Ето какво гласи публикацията на президента на САЩ:
Ако Иран предприеме действия, с които да спре потока на петрол в Ормузкия проток, ще бъде ударен от Съединените американски щати двадесет пъти по-силно, отколкото досега.
Освен това ще унищожим лесно разрушими цели, което ще направи практически невъзможно Иран да се възстанови като нация - смърт, огън и ярост ще се стоварят върху тях, но се надявам и се моля това да не се случи!
Това е подарък от Съединените американски щати за Китай и всички нации, които използват интензивно Ормузкия проток. Надявам се, че този жест ще бъде високо оценен.
