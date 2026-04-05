Американският лидер Доналд Тръмп предупреди, че САЩ ще атакуват електроцентрали и мостове в Иран във вторник, призовавайки Техеран да отвори Ормузкия проток в кратък и изпълнен с ругатни пост в Truth Social.

"Вторник ще бъде Денят на електроцентралата и Денят на моста, всички събрани в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!! Отворете пролива, луди копелета, или ще живеете в Ада – Просто гледайте! Слава на Аллах," написа Тръмп.

ФОКУС припомня, че се разпространиха по-рано твърдения за евентуална хоспитализация на президента Тръмп в Националния военномедицински център ''Уолтър Рийд".

Причината за слуховете е необичайното отсъствие на държавния глава от публични изяви на 4 април.

Белият дом публикува изявление, в което отрече информацията.

''Луди либерали измислят луди конспиративни теории, когато Тръмп не говори с пресата в продължение на 12 часа. Те не казаха нищо, когато Байдън редовно не говори с пресата в продължение на 12 дни. Не се страхувайте! Президентът Тръмп буквално никога не спира да работи'', се казва в изявлението.