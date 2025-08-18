Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага

© Володимир Зеленски би могъл "да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска“, заяви Доналд Тръмп - преди важните преговори в Белия дом за бъдещето на Украйна, пише Sky News.



Г-н Тръмп направи коментара в поредица от публикации в социалните мрежи, в очакване на срещата си с украинския президент, който ще бъде подкрепен от сър Киър Стармър и други европейски лидери.



Съюзниците пътуват до Вашингтон с цел да защитят Украйна от необходимостта да отстъпи ключови региони на Русия в замяна на мир, след срещата на президента на САЩ с Владимир Путин в Аляска в петък.



Те също така ще се стремят да избегнат повторение на последното разгорещено посещение на г-н Зеленски в Белия дом през февруари, което завърши с преждевременно напускане на украинския лидер и по-късно доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна.



"Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“, сподели Тръмп в собствената си мрежа Truth Social в неделя. "Спомнете си как започна“, добави той, преди да подчертае анексирането на Крим.



Описвайки днешния ден като "голям ден“ в Белия дом, той добави: "Никога не съм имал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!!“.