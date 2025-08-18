ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп: Зеленски би могъл да прекрати войната с Русия почти веднага
Г-н Тръмп направи коментара в поредица от публикации в социалните мрежи, в очакване на срещата си с украинския президент, който ще бъде подкрепен от сър Киър Стармър и други европейски лидери.
Съюзниците пътуват до Вашингтон с цел да защитят Украйна от необходимостта да отстъпи ключови региони на Русия в замяна на мир, след срещата на президента на САЩ с Владимир Путин в Аляска в петък.
Те също така ще се стремят да избегнат повторение на последното разгорещено посещение на г-н Зеленски в Белия дом през февруари, което завърши с преждевременно напускане на украинския лидер и по-късно доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна.
"Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори“, сподели Тръмп в собствената си мрежа Truth Social в неделя. "Спомнете си как започна“, добави той, преди да подчертае анексирането на Крим.
Описвайки днешния ден като "голям ден“ в Белия дом, той добави: "Никога не съм имал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!!“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3490
|предишна страница [ 1/582 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
19:04 / 17.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
07:13 / 16.08.2025
Маги Джанаварова е катастрофирала
14:07 / 16.08.2025
Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
21:27 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: