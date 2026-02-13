Clash Report.
В частност, Тръмп смята, че Русия иска да сключи мирно споразумение.
"Зеленски трябва да действа. Русия иска да сключи споразумение. Той трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност“, заявява американският президент пред журналисти.
По-рано The New York Times писа, че администрацията на президента на САЩ, в опит да постигне край на войната до началото на лятото, увеличава натиска върху Украйна по отношение на предаването на Русия на територията на Донецка област, която тя все още контролира. Също така САЩ изискват от Украйна да проведе избори.
Изданието отбеляза, че Украйна се опитва да балансира между оправдаването на американските очаквания и избягването на неприемливи отстъпки.
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възможност
©
Още по темата
/
Доц. Момчил Дойчев: Путин се надява да унищожи енергийната инфраструктура на страната в най-мразовитата зима
04.02
"Енергийно самоубийство": Фицо ще заведе съдебен иск срещу забраната на ЕС за внос на руски газ
27.01
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
Още от категорията
/
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, което не можеше да направи месеци наред
12.02
Керемедчиев за Мюнхенската конференция: Марко Рубио като ръководител на американската делегация сигнализира за промяна в тона на Вашингтон
12.02
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
"Цени на електроенергията, пазари и търговия": Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на "силите" на Европа
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
Белгийската полиция обискира сгради на ЕК
16:58 / 12.02.2026
Звездата от ''Кръгът на Доусън'' Джеймс Ван Дер Бий почина на 48 ...
21:52 / 11.02.2026
ЕК представи план за противодействие на заплахите от дронове
14:25 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
12:49 / 11.02.2026
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усет...
09:12 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.