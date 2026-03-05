Axios.
Той отбелязва, че няма да се съгласи с нов лидер, който ще продължи да прокарва политическия курс на убития по-рано по време на израелско-американската операция аятолах Али Хаменей. Според него в този случай САЩ ще трябва "след пет години“ отново да се върнат към военни действия в Иран.
Тръмп заявява, че счита кандидатурата на сина на Али Хаменей Моджтабу за недопустима.
"Искаме да видим някой, който ще донесе хармония и мир в Иран“, подчертава Тръмп.
Тръмп би искал лично да участва в определянето на новия върховен лидер на Иран
©
Още по темата
Още от категорията
/
САЩ и Израел атакуваха сградата на Експертния съвет на Иран, в която трябва да се избере нов лидер на страната
03.03
Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защитава и България от евентуални ирански атаки
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Анализаторът Диана Хусеин: Войната ще спре тогава, когато иранцит...
20:47 / 05.03.2026
Стоматолог от Израел: Воюваме за целия свят
12:54 / 05.03.2026
Politico: САЩ се подготвят конфликтът с Иран да продължи 100 дни ...
10:46 / 05.03.2026
Ударите в Иран изстреляха цените на природния газ в Европа към въ...
08:54 / 05.03.2026
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:50 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
15:10 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.