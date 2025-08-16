Тръмп и Путин са се споразумели "в голяма степен" за размяна на територии

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че по време на преговорите в Аляска е постигнал споразумение с руския си колега, че войната в Украйна ще приключи с размяна на територии и някакъв вид гаранции за сигурност от страна на САЩ. Тръмп коментира срещата си с руския прездент в интервю за Fox News, откъси от което са публикувани в CNN.



Тръмп отговаря на въпрос за териториалните отстъпки, "които биха дали на Русия земи, които тя не е имала преди, и потенциалните гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украйна". Спред американския президент това е точка, по която е постигнал съгласие с Владимир Путин.



"Е, мисля, че това са точки, по които преговаряхме, и това са точки, по които до голяма степен сме се споразумели“, заявява той. "Всъщност мисля, че сме се споразумели по много неща. Мога да ви кажа, че срещата беше топла".



Тръмп нарича Путин "силен човек" и "твърд като камък", но заявява, че срещата е била положителна.



"Мисля, че сме доста близо до края. И вижте, Украйна трябва да се съгласи с това“, посочва американския президент.



Съветът на Тръмп към украинския президент Володимир Зеленски е : "Трябва да сключите сделка"