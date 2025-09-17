Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп и британското кралско прекараха деня в замъка Уиндзор, докато стотици протестираха в Лондон
Автор: Николина Александрова 20:58Коментари (0)6
©
виж галерията
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп прекараха деня в замъка Уиндзор по време на историческата си втора държавна визита във Великобритания. Разкошът и великолепието на кралското събитие бяха в пълна сила, когато крал Чарлз III и кралица Камила посрещнаха семейство Тръмп и се присъединиха към тях за разходка с карета. Малко по-късно Тръмп и Чарлз вдяха авиационното шоу на "Червените стрели", една от водещите в света групи за висш пилотаж, използващи самолети "Хоук“ (Hawk), разходиха се из "Зелената приемна", която бе украсена с експонати, които отразяват връзките между Великобритания и САЩ. В края на първия ден от визитата си Доналд Тръмп и съпругата му Мелания положиха венец на гробницата на кралица Елизабет II в параклиса "Свети Георги" в Уиндзор.

Докато Тръмп бе в Уиндзор, протестиращите бяха държани на разстояние, а картината в центъра на Лондон бе коренно различна от тази, която журналстите показваха от Уиндзор.

Протестът на коалицията "Спрете Тръмп“, в който участваха няколко хиляди души, спря пред Даунинг Стрийт, която беохранявана от полицаи от Уелс и Северна Ирландия.

Оттам протестиращите се насочиха към Парламентския площад. Протестиращите носеха балони с образа на Тръмп и плакати в подкрепа на Палестина и Украйна.

Още по темата: общо новини по темата: 181
17.09.2025 »
17.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
19:08 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
14:07 / 15.09.2025
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
11:59 / 15.09.2025
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
12:08 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:19 / 15.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Кабинетът "Желязков"
Бойни спортове
Бюджет 2026
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: