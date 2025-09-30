© Доналд Тръмп се похвали по време на речта си пред военното ръководство с мирните си инициативи, но заяви, че конфликтите в Газа и Украйна продължават да бушуват, въпреки посредничеството на правителството му.



В реч пред военните командири в Куантико, Вирджиния, американският президент заяви, че Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да се срещнат лично, за да уредят войната на Москва в Украйна.



В същото време той подчерта, че войната, която продължава в Украйна, е "най-тежката след Втората световна война“, като изрази убеждението си, че ще има изход от конфликта, като посочи: "Мисля, че ще успеем“.



Освен това, той отново изрази силно разочарование от руския президент, като заяви, че Путин е могъл да сложи край на войната "за една седмица“.



Всъщност той изглеждаше, че се подиграва на руския президент, като заяви: "заявий му: "Знаеш ли, това не изглежда толкова добре за теб. Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица. Ти "хартиен тигър" ли си?“



