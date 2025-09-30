Новини
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Автор: Николина Александрова 22:55Коментари (0)95
©
Доналд Тръмп се похвали по време на речта си пред военното ръководство с мирните си инициативи, но заяви, че конфликтите в Газа и Украйна продължават да бушуват, въпреки посредничеството на правителството му.

В реч пред военните командири в Куантико, Вирджиния, американският президент заяви, че Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да се срещнат лично, за да уредят войната на Москва в Украйна.

В същото време той подчерта, че войната, която продължава в Украйна, е "най-тежката след Втората световна война“, като изрази убеждението си, че ще има изход от конфликта, като посочи: "Мисля, че ще успеем“.

Освен това, той отново изрази силно разочарование от руския президент, като заяви, че Путин е могъл да сложи край на войната "за една седмица“.

Всъщност той изглеждаше, че се подиграва на руския президент, като заяви: "заявий му: "Знаеш ли, това не изглежда толкова добре за теб. Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица. Ти "хартиен тигър" ли си?“


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Статистика: