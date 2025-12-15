Global News.
Според Тръмп столицата на САЩ Вашингтон е единственият град от голямо значение в света, в който няма триумфална арка.
"Тя ще надмине всички останали“, обеща той.
Конструкцията, според него, ще напомня Триумфалната арка в Париж, но ще я надмине по всички показатели.
Арката ще бъде разположена от противоположната страна на Мемориала на Линкълн на моста Арлингтън.
През октомври 2025 г. Тръмп вече съобщи за намерението си да построи арката за 250-годишнината от независимостта на САЩ.
