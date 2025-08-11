ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп изпраща Националната гвардия в столицата Вашингтон
Новите мерки предприети от Тръмп са част от кампанията му за борба с престъпността в столицата на САЩ.
На пресконференция в столицата американският президент започна обръщението си с думите: "Това е денят на освобождението във Вашингтон и ние ще си върнем столицата“.
Той обяви, че планира да постави Столичното полицейско управление на Вашингтон под "директен федерален контрол" през Закона за самоуправление на окръг Колумбия, което ще му позволи да управлява директно местните полицейски сили за 48 часа.
Заедно с това за установяване на реда ще помагат и войниците от Националната гвардия.
Тръмп заяви пред събралите се репортери, че е принуден да действа така, когато "нещо е извън контрол, но ние ще го овладеем много бързо, както направихме на южната граница".
"Не искате да ви оберат, изнасилят, застрелят или убият", заявява той, обръщайки се към репортерите пред Белия дом.
Според американския президент нивото на убийствата във Вашингтон е по-високо от това в "някои от най-опасните места на Земята", като добави още, че броят на кражбите и грабежите на автомобили също е нараснал.
Въпреки, че статистата показват, че престъпността във Вашингтон е достигнала 30-годишно дъно миналата година, през последните дни американският президент се възползва от инцидент с насилието срещу служител на администрацията на Тръмп, случил се наскоро, определяйки града като опасен.
Ден преди да обяви официално решението си, Тръм предупреди, че много скоро във Вашингтон - "Престъпността, варварството, мръсотията и отрепките ще ИЗЧЕЗНАТ“.
