Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира информацията, че Иран разполага мини в Ормузкия проток. Американският президент заяви, че ако това е истина, мините трябва да се махнат. Той обяви това в социалната си платформа Truth Social.В публикация си американският президент предупреди, че ако това е вярно, ще има сериозни последици.''Искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО''. Военните последици ще бъдат на ниво, невиждано досега, ако не бъдат премахнати от водния път'', заплаши Тръмп.Заемайки по-мек тон, той добави: ''Ако, от друга страна, премахнат това, което може да е било поставено, това ще бъде гигантска стъпка в правилната посока!''Американският медиен канал CBS News съобщи по-рано, че американското разузнаване е започнало да вижда индикации, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в пролива, който контролира.