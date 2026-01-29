Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, руският лидер се е съгласил
Американският лидер заяви това по време на заседание на кабинета на министрите в четвъртък, 29 януари.
По неговите думи, руският лидер се е съгласил с тази молба.
"Лично помолих Путин да не обстрелва Киев и други градове през седмицата. Той се съгласи да го направи“, коментира Тръмп.
Както отбелязва американският президент, някои лица са му заявили, че Путин няма да се съгласи на такова споразумение и разговорът с "него ще бъде безсмислен".
"Заявиха ми да не губя времето си с обаждането, че нищо няма да постигна, но той го направи и ние сме много щастливи, че го направи", допълва Тръмп.
Изявлението на американския президент коментира журналистът от Financial Times Кристофър Милър. Той отбелязва, че украински служители са му съобщили, че са научили за споразумението на американския лидер с руския президент от изявленията на самия Тръмп и не са получили съответния сигнал от Русия.
Малко по-рано днес (29 януари) в социалните мрежи се появи информация за предполагаемо "енергийно примирие'' между Украйна и Русия, но засега няма официално потвърждение на тази информация.
