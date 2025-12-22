Reuters.
Тръмп в продължение на много години неколкократно заявяваше, че Гренландия, датска територия, която основно се управлява сама, трябва да стане част от Съединените щати, позовавайки се на съображения за сигурност и интерес към минералните ресурси на острова. Ландри одобри тази идея в началото на тази година.
"Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ревностно ще защитава интересите на нашата страна в областта на сигурността, защитата и оцеляването на нашите съюзници и, разбира се, на целия свят“, написа Тръмп в публикация в Truth Social.
Не станава ясно веднага дали Лендри, който стана губернатор през януари 2024 г., трябва да подаде оставка от поста си.
"Президентът Доналд Дж. Тръмп е абсолютно прав! Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Това ще бъде чудесно за тях и чудесно за нас! Да го направим!“, написа Ландри в публикация от 9 януари в социалната платформа X.
Въпреки че в началото на този месец САЩ и Гренландия обещаха да проявяват "взаимно уважение“, министърът на външните работи на Гренландия Вивиан Мотцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са предизвикали несигурност сред местните жители, и подчерта необходимостта от отворен диалог със САЩ.
Тръмп назначава специален пратеник за Гренландия
