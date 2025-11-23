Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
Коментарите на Тръмп идват ана фона на провеждащите се в Женева преговори.
"Войната между Русия и Украйна е жестока и ужасна, която с помощта на силно и адекватно ЛИДЕРСТВО от страна на САЩ и Украйна НИКОГА НЯМАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ. Тя започна много преди да поема втори мандат, по време на администрацията на Заспалия Джо Байдън, и само се влоши. Ако президентските избори през 2020 г. не бяха ФАЛЬШИФИЦИРАНИ И ОТКРАДНАТИ, единственото нещо, в което радикалните леви демократи са добри, нямаше да има война между Украйна и Русия, тъй като по време на първия ми мандат тя дори не се споменаваше. Путин никога не би нападнал! Едва когато видя Заспалия Джо в действие, той си каза: "Сега е моят шанс!“ Останалото е история и така продължава. АЗ НАСЛЕДИХ ВОЙНА, КОЯТО НИКОГА НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ, ВОЙНА, КОЯТО Е ЗАГУБА ЗА ВСИЧКИ, ОСОБЕНО ЗА МИЛИОНИТЕ ХОРА, КОИТО УМРЯХА ТОЛКОВА НЕНУЖНО. "ЛИДЕРСТВОТО“ НА УКРАЙНА НЕ ИЗРАЗИ НИКАКВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА НАШИТЕ УСИЛИЯ, А ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВА ДА КУПУВА ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. САЩ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОДАВА ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА ОРЪЖИЯ НА НАТО, ЗА ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ В УКРАЙНА (КРИВИЯТ ДЖО ДАДЕ ВСИЧКО, БЕЗПЛАТНО, БЕЗПЛАТНО, БЕЗПЛАТНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО "ГОЛЕМИ“ ПАРИ!). БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ВСИЧКИ ЖИВОТИ, КОИТО БЯХА ЗАГУБЕНИ В ЧОВЕШКАТА КАТАСТРОФА!
