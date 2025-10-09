ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп обяви: Израел и ХАМАС се споразумяха за първата фаза на мирния план
Останалата част от публикацията на Тръмп гласи: "Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първа стъпка към силен, траен и вечен мир. Всички страни ще бъдат третирани справедливо!
Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни нации и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАЖЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!"
Представителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари потвърди информацията на президента на САЩ, но добави, че подробностите по споразумението за Газа ще бъдат обявени по-късно.
"Посредниците обявиха, че тази вечер е постигнато съгласие по всички положения и механизми за реализация на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което ще доведе до прекратяване на войната, освобождаване на израелските заложници и палестинските затворници, както и получаване на хуманитарна помощ“, съобщи той в социалната медия Х.
Междувременно в медиите има информация, че мирното споразумение (вероятно пълноценно) ще бъде подписано още днес, 9 октомври, в Египет. При това някои издания посочват, че това ще стане в 12:00 часа местно време.
The Times of Israel пишет, че според двама източника, ХАМАС ще освободи всички живи заложници в събота.
След публикацията на Тръмп израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "с Божията помощ ще ги върнем всички у дома“.
ХАМАС потвърди постигането на споразумение и отбеляза, че високо цени усилията на "братските посредници“ в Катар, Египет и Турция, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Обявяваме постигането на споразумение, което предвижда прекратяване на войната в Ивицата Газа, изтегляне на окупационните войски, доставка на хуманитарна помощ и размяна на пленници“, предава Al Mayadeen.
Axios пише, че се смята, че 20 от 48-те израелски заложници, отвлечени от ХАМАС, все още са живи. Израел, от своя страна, се съгласи да освободи 250 палестинци, които изтърпяват доживотни присъди в израелски затвори, и 1700 палестинци, задържани от Израелската армия в Ивицата Газа от 7 октомври.
