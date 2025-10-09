Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп обяви: Израел и ХАМАС се споразумяха за първата фаза на мирния план
Автор: Николина Александрова 07:17Коментари (0)106
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните медии, че "Израел и ХАМАС са подписали първата фаза на нашия мирен план“, очаква се заложниците да бъдат освободени в понеделник, предава ВВС.

Останалата част от публикацията на Тръмп гласи: "Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първа стъпка към силен, траен и вечен мир. Всички страни ще бъдат третирани справедливо!

Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни нации и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие. БЛАЖЕНИ СА МИРОТВОРЦИТЕ!"

Представителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари потвърди информацията на президента на САЩ, но добави, че подробностите по споразумението за Газа ще бъдат обявени по-късно.

"Посредниците обявиха, че тази вечер е постигнато съгласие по всички положения и механизми за реализация на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, което ще доведе до прекратяване на войната, освобождаване на израелските заложници и палестинските затворници, както и получаване на хуманитарна помощ“, съобщи той в социалната медия Х.

Междувременно в медиите има информация, че мирното споразумение (вероятно пълноценно) ще бъде подписано още днес, 9 октомври, в Египет. При това някои издания посочват, че това ще стане в 12:00 часа местно време.

The Times of Israel пишет, че според двама източника, ХАМАС ще освободи всички живи заложници в събота.

След публикацията на Тръмп израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че "с Божията помощ ще ги върнем всички у дома“.

ХАМАС потвърди постигането на споразумение и отбеляза, че високо цени усилията на "братските посредници“ в Катар, Египет и Турция, както и усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Обявяваме постигането на споразумение, което предвижда прекратяване на войната в Ивицата Газа, изтегляне на окупационните войски, доставка на хуманитарна помощ и размяна на пленници“, предава Al Mayadeen.

Axios пише, че се смята, че 20 от 48-те израелски заложници, отвлечени от ХАМАС, все още са живи. Израел, от своя страна, се съгласи да освободи 250 палестинци, които изтърпяват доживотни присъди в израелски затвори, и 1700 палестинци, задържани от Израелската армия в Ивицата Газа от 7 октомври.

Още по темата: общо новини по темата: 528
05.10.2025 »
04.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/88 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Серия от трусове в Турция
Конфликт Израел-Газа
Хороскоп за деня
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: