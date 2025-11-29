Bloomberg.
"До всички авиокомпании, пилоти, наркотрафиканти и трафиканти на хора, моля, имайте предвид, че ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НАД И ОКОЛО ВЕНЕЦУЕЛА Е ЗАТВОРЕНО“, написа той.
През последните месеци САЩ струпват значителни сили в Карибите. До средата на ноември броят на американските войски в региона достигна 15 000. Това е най-голямото присъствие на американски войски в Карибите от десетилетия – според някои оценки, от инвазията в Панама през 1989 г., според други, от Кубинската ракетна криза през 1962 г.
От края на август във Венецуела е обявена национална мобилизация.
"Никаква война, никаква война, никаква война! Само мир, само мир, само мир! Завинаги, завинаги, завинаги! Мир завинаги! Никаква луда война, никаква луда война, никаква луда война! Моля, моля, моля! Само мир! Мир завинаги!“, скандира президентът Николас Мадуро на английски през октомври, обръщайки се към Съединените щати.
The New York Times писа по-рано, че Мадуро е предложил оставката си на администрацията на Тръмп в срок от две до три години, но американците са отказали, настоявайки за незабавното му напускане.
