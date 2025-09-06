Тръмп официално преименува Министерството на отбраната на САЩ на Министерство на войната

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално промени в петък наименованието на американското министерство на отбраната от Министерство на отбраната на САЩ на Министерство на войната, предава NBC News.



"Това е по-подходящо наименование, особено като се има предвид настоящата ситуация в света", заяви Тръмп по време на подписването на съответния указ в Белия дом.



От своя страна, ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет приветства решението на Тръмп. "Ние ще подготвяме войници, а не просто бойци за отбрана“, заяви той.



Съгласно указа, предвижда се също преименуване на залата за заседания на Пентагона на Военно крило на Пентагона и промяна на уебсайта и табелите на министерството.



За първи път Тръмп обяви намерението си да промени името на министерството на отбраната през август.



"Наричаме го Министерство на отбраната, но между нас казано, мисля, че ще променим името“, заяви президентът пред журналисти на 25 август.



По-рано обаче вестник Wall Street Journal твърдеше, че още през първите седмици от втория мандат на Тръмп Пентагонът е започнал да работи по "законодателни предложения“, които биха позволили да се променят наименованията на ведомството и длъжността на неговия ръководител, без да се минава през етапа на съгласуване на тези действия с Конгреса на САЩ.