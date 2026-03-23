Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да отложат "всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура“ след два дни на "много добри и продуктивни разговори“ с Иран.

В публикация в Truth Social американският президент заявява, че паузата ще продължи пет дни и зависи от "успеха на текущите срещи и дискусии“.

Вашингтон и Техеран проведоха разговори "относно пълно и цялостно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток“, заявява Тръмп.

"Имам удоволствието да съобщя, че през последните два дни Съединените американски щати и Иран проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на враждебните ни отношения в Близкия изток. Въз основа на добрия тон на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, наредих на Военното министерство да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, при условие че текущите срещи и дискусии бъдат успешни. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент Доналд Дж. Тръмп".

ФОКУС припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира електроцентралите на Иран, ако до 48 часа Техеран не възстанови свободата на корабоплаване през Ормузкия проток.