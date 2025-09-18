ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп отново обърка Армения с Албания
Доналд Тръмп също съобщи САЩ да се опитат да си върнат афганистанската военна база и заяви, че не познава лорд Питър Манделсън, по време на пресконференцията в края на държавната си визита във Великобритания.
На пресконференция в голямата зала на Чекърс той също така заяви, че американското правителство иска да си осигури връщането на военновъздушната база Баграм в Афганистан, защото тя се намира в близост до китайски ядрени съоръжения.
Според Тръмп, летището, което бе основна база за американската армия по време на войната в Афганистан, е било "отдадено безвъзмездно“ от неговия предшественик Джо Байдън.
Тръмп заяви: "Опитваме се да я върнем, между другото, това може да е малко сензационна новина".
"Опитваме се да я върнем, защото те се нуждаят от нас. Искаме да си върнем тази база, но една от причините, поради които я искаме, е, както знаете, че се намира на час път от мястото, където Китай произвежда ядрените си оръжия", след което американскят прездент коментира "седемте войни, които е спрял" и обърка Армения с Албания.
"Фокус" припомня, че на 12 септември президентът на САЩ направи същата грешка в интервю за Fox News.
На 8 август във Вашингтон Тръмп, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и министър-председателят на Армения Никол Пашинян проведоха редица двустранни, както и съвместни тристранни срещи, след което подписаха няколко ключови документа за Азербайджан и Армения. Лидерите на трите страни приеха декларация за мирно уреждане, Азербайджан и Армения обещаха да се откажат от военните действия, да уважават суверенитета и целостта си като част от движение към мира. Освен това САЩ обявиха премахването на ограниченията върху военното си сътрудничество с Азербайджан.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 183
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: