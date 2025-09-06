Новини
Тръмп отново поиска да се нареди сред президентите на връх Ръшмор
Автор: Николина Александрова 14:38Коментари (0)43
©
Американският президент публикува видео, създадено с изкуствен интелект, в което той позира усмихнат пред паметника на американските президенти на връх Ръшмор, на официалния си профил в X.

Във видеото, публикувано на платформата на бившия съветник на Илон Мъск, Доналд Тръмп е предаставен усмихнат до издълбаните в скалата ликове на четиримата президенти на САЩ, които бавно му отвръщат с усмивка.

"Фокус" прпомня, че през юли миналата година републиканският конгресмен Анди Огълс от Тенеси поиска от министъра на вътрешните работи Дъг Бергман да разгледа възможността за добавяне на фигурата на Тръмп към паметника. Въпреки това, експерти и отговорници на парка са посочвали многократно в миналото структурните и етични пречки пред всякакви планове за "разширяване" на паметника.

Планината Ръшмор е национален паметник в САЩ, разположен в района на гр. Кийстоун, окръг Пенингтън, Южна Дакота на височина от 1745 метра. Между 1927 г. и 1941 г. върху площ от около 5 кв. км са издялани образите на четирима американски президенти, от ляво надясно: Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Теодор Рузвелт и Ейбрахам Линкълн. Те са избрани заради тяхната роля в опазването на страната и разширяването на територията ѝ.


Статистика: