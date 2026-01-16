Sky News.
Американският президент, коментирайки въпрос за тарифите върху лекарствата, спомена Гренландия. Тръмп се нарече "крал на тарифите“ и заплаши, че може да наложи нови тарифи на страни, които не са съгласни с позицията му, че Съединените щати трябва да управляват острова.
"Мога да го направя и за Гренландия. Мога да наложа тарифи на страни, ако не се споразумеят за Гренландия, защото се нуждаем от острова за националната сигурност. Така че мога да го направя“, добави президентът на САЩ.
