Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел

© Президентът на САЩ Доналд Тръмп и представители на Египет, Катар и Турция подписаха документ за прекратяване на войната в Ивицата Газа между Израел и палестинското движение ХАМАС, съобщава Reuters.



Вечерта на 13 октомври Тръмп заедно със страните-посредници - Египет, Катар и Турция - подписаха документ в Шарм ел Шейх, който закрепва споразумението за прекратяване на военните действия в Ивицата Газа между Израел и ХАМАС.



Подписването се състоя по време на международна среща на върха в Египет. На събитието присъстваха лидери на регионални и европейски страни.



Преди това Тръмп заяви, че счита войната в Газа официално за приключила.



В изказване по-рано в Кнесета (израелския парламент) той заяви, че след края на войната в Газа фокусът трябва да бъде върху прекратяването на войната на Русия и Украйна.