CNN.
Законопроектът беше изпратен в Белия дом за подпис на президента веднага след приемането му от Камарата на представителите. Подписването на законопроекта от Тръмп беше последната стъпка за възобновяване на правителствените операции.
Гласуването в долната камара на Конгреса показа подкрепа за законопроекта от почти всички членове на Републиканската партия, към които се присъединиха шестима демократи.
Одобреният документ предвижда временно финансиране, което ще продължи до 30 януари. Това означава, че Конгресът ще трябва да се върне отново към преговорите за бюджета в края на януари.
В същото време законопроектът съдържа важна разпоредба, която осигурява финансиране на ключови правителствени програми и агенции до края на 2026 г.
Какво всъщност означава спирането на правителството в САЩ?
Затварянето на правителството е състояние, при което част от американското правителство не работи поради факта, че не е одобрен нов бюджет, който включва сумата пари, необходима за функционирането на държавните агенции. В резултат на такова затваряне държавните агенции остават без финансиране, някои служители отиват в неплатен отпуск, въпреки че критичните служби продължават да работят без заплащане, докато финансирането не бъде възстановено.
Най-дългото затваряне в историята на САЩ продължи 35 дни от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. Това затваряне на правителството беше причинено от разногласия между Демократическата и Републиканската партии относно финансирането за изграждането на стена на границата с Мексико.
Повечето федерални служители бяха пуснати в неплатен отпуск, докато работниците в критични индустрии продължиха да работят без заплащане.
Според анализатори всяка седмица от затварянето ще струва на икономиката на САЩ до 15 млрд. долара.
Тръмп подписа закон, с който възстанови финансирането на правителството
©
Още по темата
/
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
07:54
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
06.11
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
31.10
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
Още от категорията
/
Доц. Стефан Дечев: Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между ЕС и САЩ
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:34 / 12.11.2025
Европейската космическа агенция с важни отговори за обект 3I/ATLA...
20:41 / 12.11.2025
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погъл...
12:49 / 12.11.2025
Русия обяви готовност да възобнови преговорите в Истанбул, чака о...
12:25 / 12.11.2025
Cengiz Holding и Socar не са се отказали да купят "Лукойл" Нефтох...
11:09 / 12.11.2025
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядр...
17:27 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.