Тръмп погна "фалшивите новини": Ако получа Москва и Ленинград, като част от сделката с Русия

В изявление преди разговора си с украинския президент Володимир Зеленски и други лидери от Европа, американският президент Доналд Тръмп защити предстоящата си среща с Владимир Путин в Аляска. В публикация в Truth Social той критикува журналистите, които според американския президент твърдят, че "Путин вече е спечелил".



"За какво става въпрос? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно“, пише Тръмп. И добавя: "Ако получа Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини ще кажат, че съм сключил лоша сделка!“



"Много несправедливи медии работят по повод срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, "Путин вече е спечелил“. Какво означава това? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (без данък за извънредния труд!). Ако бях получил Москва и Ленинград безплатно, като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка! Но сега са хванати. Погледнете всички истински новини, които излизат за тяхната КОРУПЦИЯ. Те са болни и нечестни хора, които вероятно мразят нашата страна. Но това няма значение, защото печелим във всичко!!! MAGA (Да направим Америка отново велика)"