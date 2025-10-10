ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп предлага преразглеждането на членството на Испания в НАТО
Интервенцията е резултат от споразумение от юни месец, в което членовете на подкрепения от САЩ пакт за сигурност се ангажираха значително да увеличат бюджетите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Ходът е в съответствие с дългогодишното искане на президента Тръмп европейските държави да допринасят по-съществено за собствената си отбрана.
Испанският премиер Педро Санчес заяви по това време, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я "несъвместима с нашата социална държава и нашата световна визия".
По време на срещата в Овалния кабинет с президента на Финландия Александър Стуб - лидер на една от най-новите членки на НАТО - американският президент Доналд Тръмп заяви, че европейските лидери трябва да убедят Испания да увеличи приноса си към Алианса.
В отговор, испанското правителство потвърди ангажимента си към НАТО и призова за спокойствие. Правителствен източник посочи, че Испания е пълноправен член на Алианса и изпълнява целите си за бойна готовност, както правят и Съединените щати.
