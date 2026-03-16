Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са получили "някакъв положителен отговор", след като са се обърнали за помощ от други относно Ормузкия проток, пише CNN. 

Тръмп призова Пекин да помогне за справяне със смущенията в Ормузкия проток и че може да отложи планираната среща на върха с китайския лидер Си Дзинпин. Той каза, че би предпочел да знае позицията на Пекин, преди да се срещне със Си по-късно този месец.

Все пак, Тръмп посочи, че САЩ са получили "някакъв положителен отговор" след като са се обърнали към няколко държави за помощ при осигуряването на жизненоважния проток Ормуз, но добави, че някои "предпочитат да не се намесват." 

ФОКУС припомня, че в своя публикация американският лидер написа, че вярва, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания ще изпратят кораби в района.

Тръмп предупреди, че НАТО е изправено пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците на САЩ не помогнат при кризата в Ормузкия проток. "Напълно е уместно хората, които са бенефициенти на пролива, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо," каза той, добавяйки, че "ако няма отговор или ако отговорът е негативен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО."

От Токио завиха, че всяко решение да се изпратят японски военни кораби в Близкия изток за ескорт на други плавателни средства би се сблъскало с "високи препятствия". Южна Корея пък каза, че ще разгледа внимателно искането на Тръмп, а от Париж поясниха, че самолетоносачът ''Шарл дьо Гол'' на френския флот и неговата самолетоносна група остават в Средиземно море и изпълняват строго отбранителни мисии.