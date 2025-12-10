ТАСС.
"Бих казал, че любимата ми дума е думата "мито". Обичам я повече от всяка друга дума в речника", каза той, цитиран от The New York Post.
Американският лидер отбеляза, че работниците в стоманодобивната промишленост, особено в Пенсилвания, "се справят феноменално по-добре" благодарение на неговата стратегия.
"Ако нямахме мита, нямаше да имаме стомана", обясни Тръмп. "Нямаше да имаме нито един стоманодобивен завод никъде в Съединените щати и това би било наистина лошо за националната сигурност", добави той.
Припомняме, че на 2 април Тръмп обяви мита, вариращи между 10% и 49% върху вноса от 185 държави и територии. Универсалните 10% мита влязоха в сила на 5 април, а тарифите за отделни държави влязоха в сила на 9 април.
