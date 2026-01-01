Тръмп разкри своята основна новогодишна цел
Както пише Clash Report, на въпроса на журналист дали Тръмп има новогодишна цел, той отговоря: "Мир по целия свят“.
The New York Post писа, че по време на празнуването на Нова година в Мар-а-Лаго се е състоял благотворителен търг, на който картина с изображение на Иисус Христос, създадена по време на събитието, е била продадена за 2,75 млн. долара. Половината от средствата са насочени към детската болница St. Jude, а другата половина – към местния офис на шерифа.
Сред почетните гости са били премиерът на Израел Бинямин Нетаняху и съпругата му.
