Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна репортер, след като беше попитан за резултатите от скорошен ЯМР тест, който твърди, че е преминал добре, предава The Independent

Инцидентът се е случил на борда на Air Force One, докато се е връщал във Вашингтон от Мар-а-Лаго след Деня на благодарността. Тръмп заяви, че резултатите от теста са "отлични" и обвини репортерката, че "не би могла да издържи" когнитивния тест.

В отговор на въпрос коя част от тялото е изследвана, президентът каза: "Нямам представа. Беше просто ядрено-магнитен резонанс. Не беше мозъкът, защото издържах отлично теста."

Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който поиска резултатите да бъдат публикувани, заяви пред NBC News, че "умствените способности на Тръмп" са причина за безпокойство.

Това е поредният случай, в който Тръмп отправя остри нападки срещу жени репортери, включително към Нанси Кордес от CBS News и Кейти Роджърс от New York Times. Белият дом защити президента, като заяви, че репортерите се държат "неподходящо и непрофесионално".

Припомняме, че Тръмп заяви, че ще публикува резултатите от магнитния резонанс, на който се подложи през октомври. 