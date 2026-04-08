Два часа преди изтичането на ултиматума на Доналд Тръмп за "унищожаване на цяла цивилизация", американският президент се съгласи да бъде сключено двумесечно премирие с Иран. Това ще се случи обаче, ако бъде отворен за корабоплаване Ормузкият проток, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"Въз основа на разговори с министър-председателя Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир от Пакистан, в които те поискаха да спра разрушителната сила, изпратена тази вечер към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“, написа Тръмп в Truth Social.

"Причината да го направим е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много далеч от окончателното споразумение относно дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, написа Тръмп.

"Получихме предложение от 10 точки от Иран и вярваме, че то е работеща основа за преговори. Почти всички точки от миналите спорове са били договорени между Съединените щати и Иран, но двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и изпълнено. От името на САЩ, като президент, а също и като представител на страните от Близкия изток, е чест този дългосрочен проблем да е близо до разрешаване“, добави той.

CNN допълва, че Израел също се е ангажирал да спре ударите срещу Иран през следващите две седмици, докато преговорите продължават.