Тръмп се качи на борда на Air Force One, очаква го седемчасов полет до Аляска

© Американскят президент Доналд Тръмп се качи на борда на Air Force One, с който ще пътува за срещата с руския президент Владимир Питин.



Той не е спрял, за да разговаря с репортерите, но е помахал с ръка, преди да влезе в самолета за седемчасовия полет, отбелязват от Sky News.



Самолетът на американския президент не се следи от общодостъпните системи за мониторинг на полетите.