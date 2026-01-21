Американският президент Доналд Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон в сряда заради авиаторските очила, които той носеше по време на речта си в Давос ден по-рано."Гледах го вчера с тези красиви очила. Какво, по дяволите, се случва?“, каза Тръмп, говорейки пред световните лидери на годишния Световен икономически форум в швейцарския планински курорт.Екипът на Макрон заяви, че изборът да носи тъмни слънчеви очила тип "авиатор“ по време на речта си, която се състоя на закрито, е бил с цел да защити очите си поради спукан кръвоносен съд.След речта на Макрон в интернет се появиха много публикации по темата, някои от които го уприличаваха на герой от "Топ Гън“, докато изказваше неодобрението си към Тръмп за Гренландия, а други го критикуваха.По време на речта си във вторник, 20 януари, Макрон описа като "фундаментално неприемлива“ заплахата на Вашингтон да наложи нови тарифи, включително върху френското вино и шампанско, за да подчини решимостта на Европа и да ѝ позволи да купи Гренландия.Макрон обеща, че Франция ще се противопостави на "тирани“.В сряда, 21 януари, Тръмп остро критикува Европа и нейните лидери, предаде Ройтерс, цитиран от bTV.И макар да изключи употребата на сила в опита си да контролира Гренландия, той даде ясно да се разбере, че иска да притежава арктическия остров.Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да разклати алианса, докато лидерите на Дания и Гренландия предложиха широк спектър от начини за по-голямо присъствие на САЩ на стратегическата островна територия с 57 000 души население.