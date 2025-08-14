ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп ще отлети за Аляска в петък сутринта
"Рано утре сутринта (вашингтонско време) той ще напусне Белия дом и ще пътува до нашата съвместна военна база в Анкъридж, Аляска, където ще проведе лична среща с президента Путин“, обясни тя.
"Фокус" припомня, че руският правителствен самолет излетя от летище "Внуково“ в 7:50 и се насочва към град Анкъридж в щата Аляска, където трябва да кацне приблизително в 6:43 сутринта в петък местно време или в 17:43 часа в четвъртък (българско време).
Преди малко стана ясно, че втори руски самолет е излетял от летище "Внуково" към Аляска. Според съобщения в медиите руският президент Владимир Путин не е на борда на първия самолет.
