Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши BBC с дело за 1 милиард долара, ако Британската корпорация (ББК) не премахне предаване с редактираната му реч до 14 ноември. BBC съобщи това, позовавайки се на писмо от адвокатите на американския президент, предава Sky News.

В предаване на Panorama, излъчено от BBC  през октомври 2024 г., речта на Тръмп е редактирана, за да се внуши, че той призовава за завземане на сградата на Капитолия. След това прессекретарят на Белия дом Каролин Левитт нарече британската телевизия "фалшива медия". 

В резултат на скандала главният изпълнителен директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес подадоха оставка вчера.