В предаване на Panorama, излъчено от BBC през октомври 2024 г., речта на Тръмп е редактирана, за да се внуши, че той призовава за завземане на сградата на Капитолия. След това прессекретарят на Белия дом Каролин Левитт нарече британската телевизия "фалшива медия".
В резултат на скандала главният изпълнителен директор на Би Би Си Тим Дейви и ръководителят на новините Дебора Търнес подадоха оставка вчера.
Тръмп ще съди BBC за 1 млрд. долара след монтаж на негова реч
