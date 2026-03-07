Телекомуникационната система на Иран е била унищожена по време на американско-израелската военната операция срещу Ислямската република. Това обяви днес президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида, предава агенция''Унищожихме комуникациите им, всичките им телекомуникации са изчезнали. Не знам как комуникират сега, но мисля, че ще измислят нещо'', заяви той на срещата на върха ''Щитът на Америка'' в Дорал, Флорида.По-рано Тръмп заяви, че въоръжените сили на САЩ възнамеряват да атакуват райони на Иран, които не са били атакувани преди това. Той добави, че в момента се разглежда възможността за пълно унищожаване на определени райони и неизбежно причиняване на загуба на човешки живот в райони, които преди това не са били обект на атаки.