Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в петък, 14 ноември, че през следващата седмица възнамерява да предприеме правни действия срещу BBC, като поиска обезщетение, което може да достигне до 5 милиарда долара. Както заявява американският президент на борда на Air Force One, "те са признали, че са извършили измама" и "са променили думите, излезли от устата ми".Тръмп посочва, че случаят е разгневил британския народ, тъй като, според него, представя BBC като медия, която разпространява фалшиви новини. Той също така съобщава, че възнамерява да повдигне въпроса пред британския премиер Кийр Стармър, който е подкрепил независимостта на организацията, без да заема позиция срещу Тръмп. "Ще му се обадя през уикенда. Той ми се обади. Много се срамува", заявява Тръмп.В интервю за телевизионния канал GB News американският президент определя обработката на неговата реч от BBC като "невероятна" и я сравнява с намеса в изборите. "Направих красиво изявление и те го превърнаха в грозно“, посочва той, добавяйки, че терминът "фалшиви новини" не е достатъчен, за да опише ситуацията, която той определи като "корупция".