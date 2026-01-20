CNBC.
Според Тръмп налагането на високи мита ще бъде средство за оказване на натиск върху френския президент Еманюел Макрон.
"Ще наложа 200% мита върху френското вино и шампанско, а Макрон ще се присъедини към Мирния съвет“, цитира Reuters думите на американския президент.
По-рано източник, близък до Еманюел Макрон, заяви пред агенцията, че Франция може да не приеме предложението на Доналд Тръмп да се присъедини към ''Мирния съвет'' за Газа.
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
