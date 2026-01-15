Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да приложи т.нар. Закон за бунта – нормативен акт, който позволява използването на армията на територията на страната, на фона на продължаващите протести в щата Минесота след смъртоносна стрелба от федерален агент миналата седмица, предава"Ако корумпираните политици на Минесота не прилагат закона и не спрат професионалните агитатори да нападат служители на Имиграционната и митническа служб (ICE), които просто се опитват да си вършат работата, ще приложа Закона за бунта и бързо ще сложа край на безобразието, което се разиграва в този някога велик щат“, написа Тръмп в Truth Social.Това се отнася до закона от 1807 г., който дава на държавния глава правомощието да използва военна сила във вътрешността на страната.В сряда агент по имиграцията простреля и рани мъж в Минеаполис, което доведе до нова вълна от протести.Дни по-рано отново служител на ICE простреля и уби майка на три деца в града.