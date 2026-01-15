Тръмп заплаши да използва армията, за да потуши протестите в Минесота
©
"Ако корумпираните политици на Минесота не прилагат закона и не спрат професионалните агитатори да нападат служители на Имиграционната и митническа служб (ICE), които просто се опитват да си вършат работата, ще приложа Закона за бунта и бързо ще сложа край на безобразието, което се разиграва в този някога велик щат“, написа Тръмп в Truth Social.
Това се отнася до закона от 1807 г., който дава на държавния глава правомощието да използва военна сила във вътрешността на страната.
В сряда агент по имиграцията простреля и рани мъж в Минеаполис, което доведе до нова вълна от протести.
Дни по-рано отново служител на ICE простреля и уби майка на три деца в града.
Още по темата
/
Републиканците искат да обвинят Бил Клинтън в неуважение към Конгреса, защото не е дал показания за Епстийн
13.01
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да се променят със сила, народите не се купуват
13.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
05.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.