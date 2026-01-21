Sky News.
"Някои места в Европа са неузнаваеми, честно казано, те са неузнаваеми вече... Обичам Европа и искам тя да просперира.“
Според американския президент през последните десетилетия във Вашингтон и европейските столици се е наложило схващането, че единственият начин за развитие на модерна западна икономика е чрез постоянно увеличаване на държавните разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос.
"Това е именно пътят, който администрацията на сънливия Джо Байдън и много други западни правителства много неразумно поеха, обръщайки гръб на всичко, което прави страните богати, могъщи и силни.“
Тръмп започна речта си в Давос с критики към Европа
©
Още по темата
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
19.01
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави от Европа: Тарифите ще бъдат отменени, ако Гренландия бъде продадена на САЩ
17.01
Още от категорията
/
Европарламентът се зае да гарантира обезщетенията ни при пътуване със самолет и да запази ръчния багаж
15:17
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
17.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
FAA предупреждават за възможна "военна активност" и загуба на GPS сигнали над Мексико, Колумбия и други страни от Централна Америка
17.01
Белият дом обяви Николай Младенов за върховен представител на Съвета за мир в Газа, представители на Турция и Катар също имат важни роли в структурата
17.01
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.