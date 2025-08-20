ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турчин стрелял по тераса в Букурещ, след което избягал
Столичната полиция съобщава, че няма пострадали, а стрелецът е отведен за разпит. Инцидентът се е случил в Сектор 3 на столицата, в нощта от вторник срещу сряда, около 2:00 часа сутринта.
"От първоначалните проверки изглежда, че извършителят е използвал смъртоносно оръжие (пистолет) и е произвел 6 изстрела към терасата, след което е напуснал района. Той е бил идентифициран и проследен малко след това“, твърдят от полицията в Букурещ.
Според източници, извършителят е 26-годишен турски гражданин.
Сигналът за нападението е подаден от свидетел, който се е обадил на 112.
