Турция блокира достъпа до популярни онлайн платформи

© Достъпът до множество популярни онлайн платформи беше ограничен в Турция, след като основната опозиционна партия призова за митинги. Блокирани са Екс (Х), Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и Уотсъп, съобщи организацията "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигурността в глобален план.



Организацията установи, че блокирането на достъпа е станало, след като Народнорепубликанската партия (НРП) – основната опозиционна сила в Турция – призова за масови митинги. Междувременно полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул.



Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа започнаха в 23:45 часа българско и турско време в неделя вечерта.



Ройтерс отбелязва, че турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не е отговорил веднага на искане за коментар относно ограниченията на достъпа.