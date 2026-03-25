Харун Армаган, заместник-председател по външните работи в управляващата в Турция партия ПСР (Партия на справедливостта и развитието), заявява пред, че Анкара "играе ролята на посредник при предаването на съобщения“ между Техеран и Вашингтон.Армаган посочва, че целта е да се намали напрежението и да се подготви почвата за преки преговори.Турция поддържа тесни връзки с официални лица в САЩ и Иран и се опитва да се позиционира, заедно с група други държави, като възможен посредник.