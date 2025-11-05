Turkiye Today.
Само през октомври износът възлиза на 708 милиона долара, като делът на сектора в общия износ на страната е достигнал 3,5%. Ръстът се дължи на силното търсене на турски дронове, бронирани машини, военноморски платформи и системи за електронна война в Близкия изток, Африка и Централна Азия.
През 2024 г. Турция е изнесла продукция на стойност над 5,5 млрд. долара, а целта за 2025 г. е износът да надхвърли 8 млрд. Горгун подчерта, че устойчивият растеж е резултат от засиленото международно сътрудничество и разширяването на индустриалната екосистема, в която все по-голяма роля играят малките и средните предприятия.
Турция отчита рекорден износ на оръжия и авиационна техника на стойност 6,7 млрд. долара
