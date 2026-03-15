Турция се готви да отвори нова митническа порта на границата си с България
Говорейки на среща с представители на транспортния сектор в петък, Болат каза, че българският парламент е изпратил проектоспоразумение за създаване на допълнителен пункт за пресичане между двете страни. "Това ще бъде много важно за нашия транспорт до Европа и ще позволи нови търговски доставки," каза Болат.
Очаква се проектът да облекчи задръстванията на три от най-натоварените сухопътни пресичания между Турция и Европа – Капъкуле, Хамзабейли и Ипсала.
Болат предупреди, че продължаващите военни условия в региона на Залива създават рискове за морските търговски маршрути, особено около Ормузкия проток.
