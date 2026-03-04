Turkiye Today.
НАТО прехвана иранска балистична ракета, приближаваща се към турското въздушно пространство
"Балистично оръжие, изстреляно от Иран, което е било засечено да се приближава към турското въздушно пространство, след като е преминало през въздушното пространство на Ирак и Сирия, е било навременно пресечено и неутрализирано от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се посочва в изявление на министерството от 4 март.
Отломки от прехванатото оръжие са паднали в район Дортьол в провинция Хатай, след като заплахата е била унищожена във въздуха.
Потвърдено е, че отломките принадлежат на противовъздушния прехващач, а не на приближаващата се ракета. Не са съобщени жертви или ранени.
Доклади от Shafaq News и North Press Agency посочват, че иранската балистична ракета е била пресечена над Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница.
Военната база Инчирлик се контролира и управлява от турската армия, въпреки че в нея са разположени американски войски.
Според медийни съобщения САЩ имат над 1000 военнослужещи в Инджирлик.
Турция предупреждава всички страни да не ескалират конфликта и си запазва правото да отговори
Министерството заявява, че "решимостта и способността на Турция да гарантира сигурността на страната и гражданите си са на най-високо ниво".
Турция свали иранска балистична ракета, насочена към нейното въздушно пространство
©
Още от категорията
/
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
11:22
Ирански дронове атакуваха QatarEnergy: 20% от световния пазар на втечнен природен газ е застрашен
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.