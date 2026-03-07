Търговци са започнали разпродажба на злато в Дубай с 30% отстъпка, в сравнение с цените на лондонската борса, заради войната в Иран, съобщаваТрейдърите предпочитат да се отърват от ценния метал на по-ниска цена, отколкото да плащат за съхранение и обслужване на позициите си, след като не могат да изнесат златото заради липса на полети. Въздушното пространство на ОАЕ е частично затворено след началото на военните удари на Израел и САЩ срещу Иран.Златото традиционно се превозва в багажните отделения на пътническите самолети, но купувачите масово се отказват от сделки заради изключително повишените цени на застраховките и заявки без гаранция за срока на доставка.До петък голяма част от закупеното физическо злато остана в Дубай и само малко количество кюлчета са заминали към притежателите си.ОАЕ е вторият по големина износител на злато в света, а Дубай е ключов център по преработване на злато от Африка и транзита му към Швейцария, Великобритания и редица купувачи от Азия.Най-големият губещ от ситуацията може да се окаже Индия, която е основен купувач на дубайско злато, отбелязва Bloomberg.