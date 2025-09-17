Турската централна банка отне лицензите на две фирми за електронни пари

© Централната банка на Република Турция (CBRT) отне оперативните лицензи на две институции за електронни пари, Paypole и IQ Money, с което прекрати правото им да предоставят платежни услуги и да издават електронни пари в Турция, пише Turkey Today.



Отнемането на лицензите е извършено съгласно Закона за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа, който регулира лицензирането и надзора върху фирмите, опериращи в бързо разрастващия се сектор на цифровите плащания в Турция.



CBRT потвърди, че решенията са официално влезли в сила след публикуването им в "Официален вестник“ – официалният регистър на законодателството и разпоредбите на правителството.



Paypole и IQ Money вече не могат да работят в Турция







Тези фирми са действали в Турция като институции за електронни пари, предоставяйки услуги за цифрови плащания и издавайки електронни пари, които могат да се съхраняват на предплатени карти, мобилни портфейли или онлайн платформи.



Техните услуги позволяваха на потребителите да правят покупки, да превеждат средства и да плащат сметки по електронен път, като същевременно предлагаха на бизнеса сигурна инфраструктура за обработка на плащания.



За разлика от банките, те не приемаха депозити, нито отпускаха заеми, а действаха като финтех посредници, подкрепящи преминаването към безкасови транзакции в Турция.



Paypole имаше разрешение да работи в Турция от април 2023 г., докато IQ Money получи оперативния си лиценз по-рано, през септември 2020 г.



С решението на CBRT дейността и на двете фирми е официално прекратена.