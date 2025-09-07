ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Турски курорти пламнаха от страшни вируси
В социалните мрежи и в турските медии се обсъжда вероятна инфекция, причинена от бактерии от рода Vibrio - широк клас грам-отрицателни микроорганизми, които обитават солени и бракични води. Техните местообитания включват водите на Средиземно, Егейско и Мраморно море, както и Мексиканския залив и водите на Югоизточна Азия.
Най-опасните видове Vibrio, които са засечени в Турция, включват:
Vibrio cholerae - причинител на холера;
Vibrio vulnificus - особено опасен за хора с кожни травми, тъй като може да причини бързо разрушаване на меките тъкани, некроза и сепсис;
Vibrio parahaemolyticus - често причинява хранително отравяне от сурови или лошо сготвени морски дарове, което води до остри стомашно-чревни разстройства;
Vibrio alginolyticus - способен да причини раневи инфекции и отит.
В България холерата е била сериозен проблем шест пъти. Последният случай от холера в страната е регистриран през 1921 г.
Пътища на предаване на вируса към хора:
- консумация на недостатъчно сготвени морски дарове;
- контакт на вода с отворени рани, драскотини, порязвания или ухапвания по кожата.
Високорисковите групи включват хора с отслабена имунна система. Районите с чести посещения на медицински заведения са Алания и Белек. Туристите съобщават, че само няколко часа след плуване са страдали от повръщане, силна слабост и телесна температура над 38°C.
Симптомите отшумяват едва след интравенозна рехидратация, а опашките в частните клиники и спешните отделения по турското крайбрежие стават забележими.
В същото време турският уролог Угур Аферин (болница "Флорънс Найтингейл“, Истанбул) предупреди, че по крайбрежията на Мраморно, Егейско и Средиземно море е открита ДНК на Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.
Тези микроорганизми се размножават в топла, солена вода. Лекарят отбеляза особен риск от контакт с морска вода през отворени рани, което може да доведе до животозастрашаващи инфекции, включително некротизиращ фасциит - така наречената "месоядна" форма на заболяването.
Отбелязва се също, че рискът от инфекция е по-висок при консумация на сурови стриди или други морски дарове. При хора с отслабен имунитет подобни инфекции могат да прогресират до сепсис и дори да станат фатални.
Въпреки това някои експерти оценяват рисковете като минимални. Някои експерти твърдят, че съобщенията за "нови опасни бактерии“ са силно преувеличени: Vibrio parahaemolyticus и vulnificus са често срещани морски микроорганизми, сезонни и се появяват всяка година, когато температурата на водата се повиши над +20°C.
Те не причиняват холера - заболяването или фаталните последици са малко вероятни, особено при спазване на прости правила: избягвайте сурови морски дарове и не плувайте с отворени рани.
Други източници потвърждават, че турските власти не са регистрирали масови инфекции сред туристите, а случаите на заболяване остават изключително редки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: